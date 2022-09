Famalicão: Taxa de operacionalidade da VMER é de 99,5%

O presidente da Distrital de Braga do PSD, Paulo Cunha, vê com satisfação os resultados das colocações no ensino superior das duas instituições públicas do distrito. «O número de vagas ocupadas na Universidade do Minho e no IPCA, o qual teve o melhor resultado de sempre, só nos pode deixar entusiasmados e otimistas em relação ao futuro», assinala o famalicense.

Paulo Cunha refere, ainda, que os resultados agora conhecidos «demonstram a forte atratividade» que estas instituições têm. «Estamos a formar recursos fundamentais para a continuação do desenvolvimento da região com mais inovação, investigação e visões ajustadas ao futuro destes alunos que serão formados aqui».

Deste modo, o líder distrital do PSD reputa de importante «que estes recursos valiosos se mantenham no distrito», pelo aumento das condições de qualidade de vida, «através da criação de emprego, do aumento dos serviços públicos em várias áreas, melhorando o atendimento na saúde, exponenciando a cultura e criando territórios saudáveis para que estes alunos sintam que o distrito é a sua casa».