Concelho, Desporto

Famalicão: Team Transfradelos aponta a lugares de destaque na Baja TT Norte de Portugal

A equipa de VN Famalicão segue para a segunda ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com quatro duplas – Tiago Reis/Nuno Morais, Edgar Reis/Fábio Ribeiro, Daniel Silva/Gonçalo Guimarães, aos comandos de viaturas MMP da categoria Challenger T3, e Avelino Reis/Filipe Martins, numa Toyota Hilux da categoria T1.

A Baja TT Norte de Portugal decorre desta sexta-feira a domingo, 3 de maio, em Trás-os-Montes, com percursos desafiantes distribuídos pelos concelhos de Boticas, Macedo de Cavaleiros, Murça, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

Do Team Transfradelos, o campeão nacional em título da categoria Challenger T3, Tiago Reis, assume a ambição de lutar pelas vitórias e manter-se entre os principais protagonistas do campeonato.

Também Daniel Silva parte motivado para esta ronda, sustentado na confiança angariada no final da época passada, que serviu de impulso para um arranque sólido nesta fase do campeonato.

Já Edgar Reis reforça o espírito competitivo, sublinhando a determinação em dar o máximo e garantir um lugar entre os mais rápidos da categoria.

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Famalicão: Reta final ainda de muitas decisões na AF Braga

Os campeonatos na AF Braga caminham para o fim, mas ainda há várias decisões por tomar para algumas equipas; nomeadamente se a AD Ninense consegue segurar a liderança na série A, da divisão de honra; quem sairá campeão na série D da 1 ª divisão entre Ronfe e São Cosme, com as equipas separadas por apenas 1 ponto. O Serzedelo também entra nesta luta, pois tem 55 pontos, a quatro do líder.

Na divisão mais alta, o destino das equipas famalicenses, dificilmente mudará, com as formações do GD Joane e da AD Oliveirense, a ficarem em lugares tranquilos da tabela da pró nacional, estando respetivamente em 8 º lugar, com 44 pontos, e 9 º lugar, com 43 pontos, quando faltam apenas quatro jogos para jogar.

Na próxima jornada, mediante bons resultados, quer da formação de Sérgio Campos que recebe o Merelinense, quer do conjunto de Ricardo Martins frente ao Santiago Moscatelos, podem assegurar matematicamente a manutenção.

Na série A da divisão de honra, a AD Ninense procura segurar a preciosa vantagem de um ponto relativamente ao Forjães, quando apenas faltam 4 partidas para o final. A formação de Tiago Pinto, joga em Barcelos frente ao FC Roriz mais uma cartada importante na luta pela promoção e pelo troféu de campeão.

No que diz respeito, à divisão de honra, na série B, as equipas do município de Famalicão já se encontram com os destinos praticamente definidos para a próxima época, com a manutenção na mesma divisão, faltando apenas 4 jogos para as duas formações.

O conjunto de Emanuel Costa recebe uma equipa que ainda luta pelo 1 º lugar, o CCD Santa Eulália; já a formação de Nélson Carvalho, recebe o AC Gonça, que tenta fugir da zona de despromoção onde se encontra na 13 ª posição.

Na série D da 1.ª divisão, a luta promete continuar acesa até há última jornada entre as formações de Ronfe e São Cosme, encontram-se separadas apenas por 1 ponto, numa altura em que faltam apenas três jogos por disputar. O Serzedelo não está longe desta luta.

Na próxima jornada, a formação de Anísio Alves (Ronfe) desloca-se até Delães, que se encontra em nono lugar, com 26 pontos.

Já o conjunto orientado por Vítor Hugo (S. Cosme), desloca-se até Gondifelos, que se encontra no tranquilo quinto posto, com 38 pontos.

No que toca às outras equipas do Município de Famalicão, o Ribeirão dificilmente perde o quarto posto; na próxima jornada defronta o GD Fradelos, que se encontra logo abaixo com 38 pontos.

Já o GD Louro, está na 11 ª posição, com 16 pontos, dificilmente consegue subir de posição, podendo ainda dependendo dos resultados descer na tabela.

O Lousado recebe o Ruivanense com ambas as equipas já em fase de cumprir calendário, tentando apenas conseguir a melhor classificação possível.

Já o Calendário, está na última posição com apenas 4 pontos, mas não desce de divisão, devido a esta ser a última divisão da AF Braga. Nesta jornada defronta o GD Serzedelo.

 

Famalicão: Tiago Silva estreia-se no Rali de Portugal

O piloto famalicense e a Tiajo Motorsport têm presença garantida na mais importante prova do panorama nacional de ralis, o Vodafone Rali de Portugal, que se realiza entre os dias 7 e 10 de maio. Trata-se de uma estreia absoluta que Tiago Silva encara como «marcante» na sua carreira desportiva.

Para esta prova, pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis, Tiago Silva será navegado por Jorge Henriques, ao volante de Skoda Fabia Rally2.

O principal objetivo passa «pela aquisição de experiência, tanto em pisos de terra como num evento deste nível, que conta com uma comitiva de excelência a nível nacional e internacional», refere Tiago Silva.

Famalicão: CHEGA repudia chumbo de voto de protesto sobre alegada violência escolar

O grupo municipal do CHEGA, pela voz da deputada Teresa Margarida Borges, apresentou, na última Assembleia Municipal, um voto de protesto sobre «a grave situação de violência» na Escola Bernardino Machado, na vila Joane.

A denúncia tem por base relatos «de docentes e assistentes operacionais, sobre episódios de agressões de alunos» a estes profissionais. Segundo o CHEGA, estas situações «não estão a ser devidamente tratadas pela direção do agrupamento». Pelo exposto, em nota enviada à comunicação social, a Comissão Política «repudia o chumbo» pela maioria na Assembleia Municipal e acusa a direção da escola («segundo relatos», refere o CHEGA) de «normalizar a violência» na escola «pela omissão deliberada de quem tem o dever de proteger os profissionais de educação».

O Voto de Protesto do CHEGA propunha, por exemplo, a abertura imediata de um processo de averiguação independente; recomendar a divulgação pública e transparente de dados relativos a ocorrências disciplinares e segurança escolar; e instar as entidades competentes a garantir, sem ambiguidades, a proteção dos professores e o respeito dentro das escolas.

O chumbo da proposta pela maioria na Assembleia Municipal é, segundo o CHEGA, demonstrativo «da indiferença perante a segurança dos profissionais de educação e a autoridade nas escolas».

Famalicão: Gustavo Correia é o escolhido para o Famalicão x Benfica

O árbitro da AF Porto vai dirigir o encontro entre o FC Famalicão e o SL Benfica, partida da 32.ª jornada da I Liga, marcada para o final da tarde deste sábado, a partir das 18 horas, no Estádio Municipal.

Gustavo Correia terá como assistentes André Dias e Fábio Silva; Diogo Araújo é o quarto árbitro; Rui Oliveira no VAR e Fábio Monteiro no AVAR.

Famalicão: Turma da Didáxis recebe ação de projeto social que promove a criatividade e empreendedorismo

Na passada sexta-feira, a turma do 11.º ano do Curso Técnico Auxiliar de Saúde da Didáxis recebeu o projeto social “O Secretário” que, numa atividade integrada no Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) 5G, no âmbito atividade “SER Feliz em Famalicão, visa promover a criatividade, o empreendedorismo e a inovação social junto de estudantes.
Estas oficinas temáticas são importantes para despertar a curiosidade e a motivação para aprender mais sobre a importância da Literacia Financeira para o desenvolvimento de competências do dia-a-dia.

O Projeto CLDS 5G “SER… Feliz em Famalicão” apresenta-se como um compromisso coletivo que coloca as pessoas no centro da transformação social. Começou em 2024 e vai até 2028 tendo como eixo prioritário o emprego, formação e qualificação. Assume-se como um instrumento estruturante para combater a exclusão social e promover a dignidade humana através do trabalho e da capacitação. Tendo a Câmara Municipal de Famalicão como entidade promotora, o projeto é liderado pela ENGENHO – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este, em estreita articulação com as Comissões Sociais Interfreguesias do concelho famalicense.

Como principais ações estão a capacitação para procura ativa de emprego e oficinas de mentoria com temas como autoconhecimento, liderança, literacia financeira.

Aluno da Escola Profissional OFICINA conquista primeiro lugar em competição internacional

Daniel Silva, do 12.º ano do Curso Programador/a de Informática da Escola Profissional OFICINA, participou num Creative Jam, em Nantes, onde teve a oportunidade de desenvolver projetos e estabelecer contactos com jovens de vários países, tudo dentro de um ambiente criativo e desafiante.

No âmbito desta participação e competindo com estudantes do ensino superior, Daniel Silva alcançou o primeiro lugar com o projeto “FAROL”, um website e uma aplicação móvel direcionados para a pesca artesanal.
A solução permite consultar condições atmosféricas, identificar zonas com maior concentração de espécies piscícolas e avaliar a viabilidade económica da atividade, contribuindo para uma prática mais eficiente e informada.
Pensada para pescadores com menor familiaridade com tecnologias digitais, a aplicação apresenta informação de forma simples e acessível, reduzindo a complexidade associada a dados técnicos e científicos. Entre as suas funcionalidades, destaca-se a possibilidade de funcionamento em modo online e offline, bem como a consulta de dados como salinidade da água, localização de bancos de algas e seleção de espécies a capturar.
Este projeto de Daniel Silva encontra-se em fase de desenvolvimento, prevendo a sua expansão para outras linhas costeiras internacionais, com vista à sua futura disponibilização no mercado.

A Creative Jam, que decorreu na cidade francesa de Nantes, reuniu jovens empreendedores e inovadores, bem como decisores políticos, representantes de universidades, organizações empresariais, instituições públicas e especialistas nas áreas da sustentabilidade, economia azul e inovação rural. Ao longo da iniciativa, o aluno da OFICINA participou noutras atividades, todas numa perspetiva de economia azul. O programa incluiu, ainda, a apresentação de iniciativas-piloto e casos de sucesso na região atlântica.