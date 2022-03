Famalicão: Team Transfradelos com cinco Toyota Hilux Overdrive na Baja TT ACP

A Baja TT ACP, segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), decorre este fim de semana no litoral alentejano.

Tiago Reis, acompanhado de Valter Cardoso e ao volante da Toyota Hilux Overdrive, parte em busca de fazer um bom resultado, «apesar das muitas dificuldades que a prova apresenta»., designadamente «a muita areia em parte do percurso, terreno em que não estamos particularmente habituados, mas encaramos as condições como um desafio no que à nossa evolução também diz respeito».

O campeão nacional em título vai à procura de fazer melhor que na prova inaugural e continuar a somar pontos para o campeonato. «Não fomos muito felizes em Beja, com os furos que tivemos, mas recolhemos bons indicadores nos tempos que fomos registando. O campeonato é longo e muito competitivo e que teremos de fazer uma corrida quase perfeita para estar ao nível dos adversários e é isso que vamos procurar fazer», revela Tiago Reis.

Edgar Reis, navegado por Rafael Lutas, também estará no arranque da Baja TT ACP, a segunda prova do piloto ao volante da Toyota Hilux Overdrive. «Estamos ainda numa fase de adaptação ao novo carro e para nós há também o fator areia, não sabendo muito bem como será o comportamento do carro neste tipo de piso». Edgar Reis mostra-se, contudo, confiante e preparado. «Para nós, o desafio é evoluir. Vamos andar no nosso ritmo, com a confiança que temos no carro e em busca de um lugar entre os dez primeiros, que é o nosso primeiro objetivo».

A Baja TT ACP começa na sexta-feira com a cerimónia oficial de partida em Grândola e prossegue no sábado com o Prólogo (7km), na zona de Santiago do Cacém, e o primeiro Setor Seletivo(SS) com cerca de 90km, disputado nos concelhos de Santiago do Cacém, Sines e Grândola.

Com um total de 320km, a prova termina domingo com o segundo Setor Seletivo, com 170km numa pista com areia e estradões entre vales e serras da região alentejana.