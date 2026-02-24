Concelho, Desporto

Famalicão: Team Transfradelos começa época a defender títulos

O Team Transfradelos estará no arranque do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com três duplas – Tiago Reis/Paulo Fiúza, Daniel Silva/Gonçalo Magalhães e Edgar Reis/Fábio Ribeiro – todas com carros MMP, da categoria Challenger T3. A jornada de abertura – Baja TT Montes Alentejanos – começa sexta-feira e termina domingo.

Os pilotos da Transfradelos prometem colocar a equipa na luta por posições de destaque nesta primeira etapa. Sobre a escolha dos veículos da categoria Challenger T3, «representa o compromisso com a competitividade e a fiabilidade». Recorde-se que Tiago Reis conquistou o título nacional nesta categoria no último ano, seguido de Daniel Silva, também piloto do Team Transfradelos, equipa que trouxe para Famalicão o título absoluto por equipas no CPTT.

«Queremos lutar por vitórias e preparamos a temporada para estar novamente entre os pilotos mais competitivos da nossa categoria e do campeonato», garante Tiago Reis. Também Daniel Silva parte «com boas expectativas, tendo em conta que acabámos o ano num bom ritmo competitivo». Edgar Reis surge com a mesma ambição, prometendo «dar o melhor e estar entre os mais rápidos da nossa categoria».

A Baja TT Montes Alentejanos faz parte do calendário nacional, que inclui outras rondas emblemáticas, como a Baja TT Castelo Branco (abril), a Baja TT Norte de Portugal (maio), o Raid Ferraria, a Baja TT Reguengos-Mourão, a Baja Portalegre 500 e a Baja de Lagos, no final da época.

 

Famalicão: Já estão à venda os bilhetes para a curta viagem até Vila do Conde

O FC Famalicão já tem à venda os bilhetes (e transporte, se precisar) para a deslocação a Vila do Conde. O jogo é na noite de domingo, às 20h30, com o Rio Ave e é a contar para a 24.ª jornada da I Liga.

O bilhete tem um custo de 10 euros (venda até às 18 horas de sábado); bilhete e transporte – 15 euros (marcação de transporte até às 12h30 horas de sexta-feira).

Taça e Supertaça em registo de final four e fora do país

O modelo de final four pode ser adotado para a Supertaça e para a Taça de Portugal. Estas possibilidades constam do Plano Estratégico para o futebol português a concretizar até 2036, apresentado esta terça-feira.

“A Bola” avança ainda como possível a internacionalização, tal como assumiu o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, em conversa informal no âmbito da apresentação do referido plano.

Pedro Proença, que esta terça-feira cumpre um ano de mandato como presidente do organismo que tutela o futebol nacional, acredita que o Plano Estratégico é de vital importância para o futuro do futebol português.

A eventual internacionalização, ainda que com atenção ao equilíbrio e à necessidade de manter as equipas perto dos seus adeptos locais, mais fervorosos, não está também colocada de parte, conforme assumiu o presidente da FPF, Pedro Proença, em conversa informal no âmbito da apresentação do referido plano.

Estados Unidos, Arábia Saudita e Europa são mercados que a FPF assume querer seduzir nos próximos anos, numa estratégia de promoção da marca Portugal.

Famalicão: Gindança sobe cinco vezes ao pódio nacional em dança desportiva de pares

Os atletas da Gindança conquistaram quatro títulos de campeões nacionais e um de vice-campeão nacional em dança desportiva de pares. Prova que decorreu em Loures, no fim de semana passado.

Em Juvenis 2 Iniciados Standard, Martim Bevz & Sofiia Karpova sagraram-se campeões nacionais, enquanto que Leonardo Pereira e Lara Costa tornaram-se vice-campeões.

Em Latinas, Leonardo Pereira conquistou o lugar mais alto do pódio e Martim Bevz & Sofiia Karpova ficaram em 7.º lugar.

Em Juvenis 1 standard, o par Hryhorii Dehtiarov & Madina Blidari apesar de pequenos já prometem muito nas pistas de dança. Conquistaram o seu primeiro título nacional. Em standard, o mesmo par conquistou a medalha de bronze.

No escalão de Juniores 2 Iniciados latinas Guilherme Guimarães e Matilde Sampaio também subiram ao lugar mais alto do pódio.

Em Adultos Pré Open Latinas, Eduardo Azevedo e Joana Teles (parceria com RS Ballroom Team) foram até à final e conquistaram um honroso 5.º lugar. O par Tomás Gomes/Lara Grigorean na sua estreia em Adultos Open foi semifinalista e ficou no 11.º lugar entre 39 pares.

A Gindança está muito orgulhosa do desempenho de todos e agradece aos familiares o apoio fundamental junto dos treinadores Sérgio Costa e Rita Almeida.

Famalicão: Confraria de N.ª Sr.ª dos Remédios e Almas de Calendário está a cobrar os anuais

A Mesa Administrativa da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, de Calendário, informa os irmãos que já está a cobrar os anuais, porta a porta, referente ao ano de 2026.

Também apela a toda a comunidade paroquial que se disponibilize a participar na procissão, que se realizará no dia 10 de maio, integrada na festa da sua padroeira. Assim, os interessados em participar como figurado ou que pretendam oferecer um andor devem contactar os membros desta mesa administrativa, pelo 960 360 808.

“Ver e sentir o cheiro do mar”, bombeiros de Famalicão concretizam desejo de doente oncológico

A concretização de um desejo simples marcou o último fim de semana dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Em parceria com o IPO do Porto, a corporação ajudou a concretizar o último pedido de um doente oncológico em fase paliativa: “ver e sentir o cheiro do mar”.

Em transporte especial e acompanhado por uma equipa de profissionais, o doente pôde cumprir um desejo que, sendo simples, carregava o peso de uma vida inteira. Mais do que uma viagem, foi um momento de dignidade, respeito e humanidade.

Os operacionais envolvidos testemunharam de perto a importância de cuidar até ao último instante, permitindo que cada pessoa possa “entrar com vida na morte”.

Imagem: B.V.Famalicão

Famalicão: CDU contra jornal municipal “efe”

Sobre a publicação municipal, intitulada “EFE”, uma espécie de jornal da atividade municipal e não só, a CDU manifesta-se contra e diz que a Câmara se devia preocupar em resolver «problemas estruturais» e não em criar «mais um instrumento de propaganda», acusa.

Em nota à imprensa, diz que «num tempo em que a imprensa local atravessa angustiantes dificuldades para cumprir o seu papel de informar, só pode ser entendida como piada de mau gosto o aparecimento de mais um órgão de “informação”, sobretudo se de iniciativa municipal. Ao contrário, bom seria que o município apoiasse os órgãos de comunicação social do concelho, de modo a garantir a pluralidade democrática e a diversidade comunicacional. Mas, pelos vistos, isso pouco importa», reage a concelhia da CDU.

Esta força partidária, que tem presença na Assembleia Municipal, realça que fazem falta mais medidas ao nível da habitação, do reforço dos transportes públicos, do apoio ao movimento associativo e cultural, da valorização dos trabalhadores e na defesa dos serviços públicos.

«A CDU exige que os recursos do município estejam ao serviço da melhoria das condições de vida da população e não na promoção da imagem do executivo», manifesta. E que a «comunicação institucional do município deve assegurar informação rigorosa, plural e de interesse público, e não constituir um instrumento de propaganda paga com dinheiros públicos».