A Comissão da Festa de S. Pedro de Bairro 2027 vai dinamizar mais uma iniciativa para angariação de fundos a favor das festas em honra de S. Pedro. Trata-se de teatro, com a peça “Selote Machine”, marcada para o dia 21 de novembro, sábado, às 21h30, no salão paroquial de Bairro.

A peça da companhia Aviscena, apresenta personagens caricatas que retratam a sociedade de forma divertida.

No local, haverá bar aberto com petiscos e bebidas, disponível a partir das 18 horas.

Entrada custa 5 euros, com bilhetes que podem ser adquiridos através dos elementos da Comissão ou pelo número 912 723 232.