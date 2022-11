Famalicão: Teatro na Portela, Castelões, Mogege, Requião, Cruz e Mouquim

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS,) reuniram na Casa do Território (Parque da Devesa), no dia 24 de novembro, para lançamento dos trabalhos de atualização do Diagnóstico Social e de criação do Plano de Desenvolvimento Social do Concelho.

Neste primeiro encontro concelhio das IPSS estiveram Filipe Almeida e Helena Loureiro, da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social.

Os participantes apresentaram alguns desafios sociais para Portugal no horizonte de 2030 e mostraram-se disponíveis para continuarem a colaborar no desenvolvimento social do concelho, a partir da Rede Social – Famalicão Comunitário.

Por isso, a atualização destes documentos estratégicos vai ser desenvolvida numa lógica participativa e colaborativa de reflexão e partilha dos agentes envolvidos, a partir de Laboratórios de Desenvolvimento Social.