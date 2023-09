Famalicão: “Teatro N’Aldeia” começa a percorrer o concelho no domingo

O Teatro N’Aldeia, dinamizado pelo município, tem previstos 43 espetáculos nas mais diversas freguesias de Famalicão. Vai decorrer de 1 de outubro a 17 de dezembro, protagonizado por atores e grupos de teatro famalicenses.

As apresentações, com entrada gratuita, acontecem às sextas, sábados e domingos, em horários que variam entre as 16h00 e as 21h30.

A sétima edição de Teatro N’Aldeia inicia este domingo, dia 1 de outubro, às 16h00, com a peça “Uma Caixa de Poderes Para Mudar o Mundo”, pela PASEC – Plataforma de Animadores Sócio Educativos e Culturais, no Salão Paroquial de Vale São Cosme.

A novidade deste ano vai para a realização de uma Oficina de Teatro, orientada por Ana Azevedo, atriz e professora de teatro famalicense, que decorrerá no Salão Paroquial de Castelões nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro e 2 e 9 de dezembro. A ação de formação é aberta à comunidade e culminará com um espetáculo performativo desenvolvido pelos participantes, com estreia marcada para o dia 15 de dezembro, às 16h00, no mesmo espaço.

Até ao final do ano, serão levadas a cena peças de teatro protagonizadas pela PASEC, AMARCULTURA – Associação Projeto (“Salsada de Comédia – Temporada II”), Elsa Pinho (“Sozinha”), Greculeme – Grupo Recreativo e Cultural de Lemenhe (“Um Hotel Modelo”), GRUTACA – Grupo de Teatro Amador Camiliano (“O Lobisomem”) e NUTEACV – Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim (“Bons Olhos o Vejam” e “A Verdadeira História do Lobo Mau”).

Recorde-se que o Teatro N’Aldeia é uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão desde 2015, com o propósito de descentralizar o acesso à cultura e de promover grupos e atores locais.