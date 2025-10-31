Famalicão: Teatro N`Aldeia em Requião

Em Requião, no dia 8 de novembro, há Teatro N`Aldeia, com a peça “A Tasca do Mateus”, pelo grupo Greculeme. Uma obra do género comédia, encenada por Juca Carvalho. Está marcada para as 21h30, no pavilhão multiusos de Requião, com entrada livre.

Uma iniciativa que tem o apoio da Junta de Freguesia de Requião.

O “Teatro N’Aldeia” está a percorrer o concelho de Vila Nova de Famalicão, levando a magia do teatro amador às freguesias do concelho. A iniciativa é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, desde 2015, e conta com as Juntas de Freguesia e associações culturais como principais parceiros.