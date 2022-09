Famalicão: Teatro N´Aldeia está de regresso e vai a 43 freguesias

O Teatro N’Aldeia está de regresso, de 24 de setembro a 18 de dezembro. Esta iniciativa, que vai na sexta edição, promovida pelo Município de Famalicão, através do pelouro da Cultura, vai percorrer 43 freguesias do concelho, com oito peças de teatro protagonizadas por grupos amadores locais. As apresentações, com entrada livre, acontecem às sextas, sábados e domingos, em horários que variam entre as 16 e as 21h30.

As peças de teatro serão levadas a cena por AMARCULTURA – Associação Projeto («Salsada de Comédia»), Elsa Pinho («Beatriz e o Peixe Palhaço»), Greculeme – Grupo Recreativo e Cultural de Lemenhe («O Julgamento»), GRUTACA – Grupo Recreativo Grupo de Teatro Amador Camiliano («Entre a Flauta e a Viola» e «Eu, Tu, ele, Nós, Vós, Eles»), NUTEACV – Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim (Procura-se Morto…ou Morto» e «A Verdadeira História do Lobo Mau») e PASEC – Plataforma de Animadores Sócio Educativos e Culturais («Ser ou Não Ser Personagem Secundária»).

O Teatro N’Aldeia arranca já este sábado, dia 24, com a peça «Entre a Flauta e a Viola», pelo GRUTACA, no salão da Junta de Freguesia de Cavalões, que marca também o arranque da iniciativa ETNOGRAPHICA, «Às Voltas do Linho», que decorre até 2 de outubro, no mesmo espaço.

O Teatro N’Aldeia começou em 2015 no âmbito de uma estratégia de descentralização cultural municipal e o talento dos grupos de teatro amadores famalicenses brotou um pouco por todo o concelho. Tudo numa ótica de promoção da arte performativa e formação de públicos. A iniciativa parou em 2020 e 2021, por causa da situação pandémica, e regressa este ano, com uma programação que envolve todas as Juntas de Freguesia.

Toda a programação disponível em www.famalicao.pt/agenda-municipal-famalicao .