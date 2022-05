Famalicão: Teatro Narciso Ferreira assinala Dia Mundial da Criança com espetáculo de marionetas

O Teatro Narciso Ferreira, de Riba de Ave, assinala o Dia Mundial da Criança com um espetáculo de marionetas dedicado às crianças das escolas e às famílias. “O Refúgio” – Teatro e Marionetas de Mandrágora é exibido, no dia 3, às 10h00, para as crianças das escolas e, no dia 4, também às 10h00, há uma sessão para famílias.

A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do teatro. Os ingressos para a sessão das famílias estão disponíveis para levantamento uma hora e meia antes do espetáculo.

Inspirado no conto escrito por crianças “A Floresta Magicalícia”, a obra “Refúgio” reflete as preocupações pela proteção da natureza.

No dia 4, às 15h00, realiza-se ainda a oficina de teatro de marionetas “Mundo de Cartão”, desenvolvida pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora. A Oficina “Mundo de Cartão” explora as ideias e a expressão plástica, colocando-as em ação.

O acesso é gratuito e aberto a crianças e famílias. Os interessados deverão indicar o interesse e fazer a inscrição através do e-mail: tnf@famalicao.pt.

A programação do mês de junho prossegue no dia 17, com o teatro “Andorinhas”, um projeto da comunidade escolar do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Pedome, realizado no ano letivo de 2021/2022, sob direção artística da companhia de teatro famalicense Momento Artistas Independente (Rede Sobre o Palco). Sessões às 18h30 e 21h30.

O projeto “Andorinhas” tem como base a essência do Teatro e tudo o que daí advém. Tem como objetivos principais, o estímulo da imaginação e a criatividade das crianças e a redução das desigualdades que vão surgindo nestas idades, bem como os primeiros sinais de variações na autoestima e timidez.

Este projeto é uma ação inserida no programa Há Cultura | Cultura Para Todos, promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão e cofinanciado pelo NORTE 2020, através do Fundo Social Europeu (FSE).

Na programação do Cinema, o Teatro Narciso Ferreira apresenta, no dia 18 junho, nas sessões para famílias, às 16h00, Rock Dog – Há festa no parque (versão portuguesa), de Mark Baldo. Nesse mesmo dia, às 21h30, no cinema de grande público, é exibido “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, de Sam Raimi.

Para ambas as sessões, os ingressos gratuitos estão disponíveis para levantamento no Teatro, uma hora e meia antes da exibição.

A programação do TNF prossegue, no dia 25 junho, às 21h30, com o espetáculo de música tradicional, com Sérgio Mirra Trio. A voz e o Cavaquinho são a base deste projeto, mas o Bandolim e as Violas regionais também têm papel de destaque nas mãos do Sérgio Mirra. Acompanhado por dois grandes músicos, Luís Pinho na Guitarra de 7 cordas e Hervê Freire na percussão, têm construído um espetáculo com recolha de repertório cantado e instrumental, do norte ao sul e também passando pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Ainda no campo da música, no dia 29 junho, às 19h00, realiza-se o espetáculo Mãe-Terra, da ArtEduca, com a Classe de Coro da Iniciação e Ensemble Professores. A direção artística é de Liliana Magalhães, numa produção da ArtEduca e coprodução: Teatro Narciso Ferreira [Casa das Artes de Famalicão].

O TNF – Teatro Narciso Ferreira é uma estrutura cultural do Município com direção e gestão da Casa das Artes de Famalicão.