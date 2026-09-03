O Teatro Narciso Ferreira, em Riba d’Ave, recebe no dia 19 de setembro, entre as 09h30 e as 13h00, o I Encontro Arte e Comunidade, uma iniciativa dedicada à reflexão sobre o impacto das práticas artísticas comunitárias desenvolvidas em Vila Nova de Famalicão.

O encontro privilegia a partilha de experiências entre a Câmara Municipal, artistas, profissionais da cultura, técnicos de ação social e cidadãos envolvidos.

A iniciativa integra o projeto municipal “Há Cultura 2024-2027”, que procura descentralizar a oferta cultural, formar novos públicos, capacitar agentes locais e promover a inclusão social através da arte.

Durante a manhã serão apresentados os resultados alcançados até ao momento, incluindo os quatro projetos-piloto realizados em 2024 e 2025, cinco residências artísticas das Comissões Sociais Inter-Freguesias e a primeira edição do Cinema Paraíso Comunidades.

Até ao final de 2025, o projeto envolveu dezanove instituições sociais e culturais e 85 cidadãos, 50 dos quais provenientes de grupos vulneráveis. Foram ainda realizadas cerca 350 horas de sessões de cocriação, que chegaram a 600 espectadores.

O programa inclui também uma reflexão coletiva, mediada pela PELE Associação Social e Cultural, e uma intervenção da convidada Magda Henriques, subordinada ao tema “Arte e Comunidade – Desafios da criação situada”.

O projeto conta com uma rede de dez entidades artísticas locais e regionais, a Momento Artistas Independentes, Fértil, ACE Polo de Famalicão, INAC, Intranzyt, O Eixo do Jazz, A Casa ao Lado e Cineclube de Joane, assim como as estruturas regionais Ondamarela e PELE Associação Cultural.

O projeto “Há Cultura” vai continuar no terreno até setembro de 2027, percorrendo as dez Comissões Sociais Inter-Freguesias do concelho. O percurso termina com um novo Encontro Arte e Comunidade, marcado para 18 de setembro de 2027.

A participação no encontro é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço. As inscrições devem ser feitas através do email cultura@famalicao.pt