Famalicão: Teatro Narciso Ferreira terá novos acessos, mais estacionamento e novo espaço de espetáculos

No próximo Verão, o Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, terá novos acessos, mais estacionamento e novo espaço de espetáculos. O auto de consignação foi assinado na passada segunda-feira e a obra arranca no dia 20 deste mês.

A empreitada, promovida pela autarquia famalicense, representa um investimento municipal de cerca de 195 mil euros, o que para o presidente da Câmara representa uma obra que «vai qualificar o espaço e toda a envolvente ao Teatro Narciso Ferreira». Implicará a construção de novos arruamentos de acesso às traseiras do Teatro Narciso Ferreira, um espaço para estacionamento com capacidade para 41 viaturas e um novo espaço destinado à realização de espetáculos no exterior do Teatro.

O autarca famalicense lembra ainda outras intervenções que estão projetadas para esta zona central da vila de Riba de Ave, nomeadamente junto à antiga fábrica da Sampaio e Ferreira. «Acredito que, no seu conjunto, estas obras vão requalificar e tornar ainda mais atrativa esta zona», avalia.