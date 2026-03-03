Famalicão: Teatro no quarto encontro Eco-Escolas

No IV Encontro Concelhio Eco-Escolas vai estrear a peça de teatro “A Árvore da Minha Avó”, com o objetivo de reforçar a educação e sensibilização ambiental. Assume um registo multidisciplinar, combinando marionetas, máscaras e artes circenses.

O espetáculo realiza-se de 9 e 13 de março, no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, com sessões marcadas para as 10h30 e as 15 horas. Está previsto que chegue a 1650 participantes (uma turma por cada estabelecimento de ensino).

O objetivo passa por estimular o pensamento crítico, a reflexão e o sentido de responsabilidade ambiental entre os alunos.

A peça decorre à sombra de uma árvore e acompanha a história de uma criança que aprende a valorizar a natureza através dos ensinamentos da avó, reforçando a ideia de que a preservação ambiental depende da ação coletiva e individual.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão é o município com mais Eco-Escolas do país. São 80 instituições educativas galardoadas que, ao longo do ano letivo, trabalham domínios como Resíduos, Água, Energia, Biodiversidade, Agricultura e Espaços Exteriores, Floresta e Alterações Climáticas, consolidando um percurso de sensibilização que visa formar cidadãos mais conscientes, participativos e comprometidos com a sustentabilidade.