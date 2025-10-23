Famalicão: Técnicos municipais e treinadores de natação aprofundam conhecimentos nos Países Baixos

Entre os dias 14 e 17 de outubro, uma comitiva famalicense composta por técnicos municipais e treinadores de natação esteve nos Países Baixos, particularmente na cidade de Eindhoven.

Esta visita permitiu conhecer in loco a realidade desportiva local, muito particularmente a natação, e dela resultou a aprendizagem de novas metodologias de treino e ensino, reflexões sobre sustentabilidade energética e o reforço da cooperação internacional na área do desporto.

A deslocação teve como principal propósito o desenvolvimento de competências desportivas, pedagógicas e de gestão, através da partilha de boas-práticas com o Dutch Dolphin Swimming Club e InnoSportLab/Fieldlab Swimming, no Centro Nacional de Natação de Tongelreep, o quarto maior da Europa.

Esta mobilidade faz parte do Plano de Ação Erasmus+ do Município de Vila Nova de Famalicão, no âmbito da Acreditação em Educação de Adultos, em consórcio com entidades locais com intervenção no contexto da formação desportiva e da educação de adultos, até 2027.