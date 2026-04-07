Famalicão: Tem 20 anos e é o melhor defesa da I Liga

O bom desempenho defensivo do Futebol Clube de Famalicão, que em março apenas sofreu um golo, já valeu o “título” de melhor guarda-redes a Carevic e, agora, é Ibrahima Ba ser reconhecido como o melhor defesa. O senegalês teve 20,41% dos votos dos treinadores do principal campeonato nacional.

Ibrahima Ba foi titular nos quatro jogos disputados no mês passado, tendo completado todos os minutos das partidas com Rio Ave, Arouca, Vitória SC e Nacional. Além de ter contribuído para o bom desempenho defensivo, Ibrahima “deu” a vitória ao Famalicão, sendo o autor do único golo diante do Nacional.

O jovem defesa central já tinha sido o terceiro melhor jovem no mês de fevereiro e, na semana passada, renovou até 2030.