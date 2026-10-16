Este ano, o galardão Eco-Escolas premiou 78 estabelecimentos de ensino famalicenses. Um reconhecimento da ABAAE – Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação.

A cerimónia de entrega do Galardão Eco-Escolas 2026 decorreu no passado dia 8 de outubro, na Academia da Força Aérea, em Sintra.

Além das 68 escolas públicas do território, premiou mais 10 entidades do concelho, entre Instituições Particulares de Solidariedade Social, escolas profissionais, estabelecimentos de ensino privado e ensino superior.

A par deste reconhecimento, os sete agrupamentos de escolas de Famalicão conquistaram ainda o galardão Eco-Agrupamento, que valoriza todo o trabalho desenvolvido no território a nível ambiental, sustentabilidade e cidadania ativa.

Para o presidente da Câmara, este «galardão representa o empenho de toda a comunidade educativa e das nossas famílias na proteção do ambiente, na adoção de hábitos mais sustentáveis e na formação de cidadãos conscientes e responsáveis», afirmou Mário Passos, endereçando os parabéns a todos.

O galardão Eco-Escolas é um Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que visa criar hábitos de participação e cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade. No ano em que celebra 30 anos, o programa é implementado em mais de 2250 escolas em todo o território nacional, em todos os graus de ensino.