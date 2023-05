Famalicão tem cinco hotéis para insetos

Os números divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) revelaram uma redução no número de desempregados inscritos no final de abril. De acordo com os dados, houve uma queda de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando menos de 300 mil pessoas desempregadas. Além disso, o desemprego jovem e o desemprego de longa duração também apresentaram uma diminuição tanto em comparação com o mês anterior quanto em relação ao mesmo período do ano anterior.

No final de abril, o IEFP contabilizou um total de 295.422 pessoas registadas como desempregadas, o que representa uma redução de 6% em comparação com o período homólogo anterior, ou seja, menos 19.013 pessoas. Em relação ao mês anterior, essa redução foi de 3,5%, representando uma diminuição de 10.735 pessoas.

No período entre março e abril, o desemprego registado apresentou uma queda em todas as regiões do país, sendo a região do Algarve a que obteve destaque com uma redução de 21,8%.

Fonte: ECO