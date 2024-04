Famalicão tem menos desempregados, mas número ainda supera os 3 700 inscritos

Na divisão secundária da Associação de Futebol de Salão Amadoor (AFSA), referência para o Lousado subiu ao terceiro posto da tabela classificativa e está em zona de promoção à 1.ª divisão. Ao vencer em casa a Arpo, por 6-3, a turma do Lousado ultrapassou a Jasp, que folgou nesta jornada. Tem agora mais um ponto que a equipa de Seide, sendo que a diferença pontual para os dois primeiros classificados (7 e 8 pontos, respetivamente, para o Riba d´Ave HC e Esmeriz) mantém-se na medida em que ambos triunfaram nesta jornada. Refira-se que a Arpo é 9.ª, classificada com 9 pontos.

O Esmeriz venceu em casa o Novais, por 4-0, e manteve a liderança, com 31 pontos. Já o Riba d´Ave HC mantém a perseguição, com 30 pontos, e depois da vitória à Flor do Monte, por 3-1. A Flor do Monte é 10.ª, com 8 pontos. O Novais (5.º classificado com 20 pontos) não pontuou em Esmeriz e atrasou-se irremediavelmente na corrida pela promoção, desperdiçando a oportunidade de se aproximar da Jasp (4.º, 22 pontos).

O Louredo regressou às vitórias frente à Adere (6.º classificado, com 14 pontos). A vitória pela margem mínima (4-3) leva o Louredo a somar agora 13 pontos (8.º lugar).

Quanto ao jogo entre o Miradouro e o Gavião terminou empatado (1-1), naquele que doi o único empate desta jornada. A divisão de pontos não alterou a posição das equipas na tabela classificativa: o Gavião é 7.º (14 pontos), o Miradouro é último, com 4 pontos.

No próximo sábado disputa-se a 14.ª jornada, com as seguintes partidas: Novais-Jasp, Gavião-Esmeriz, Arpo-Miradouro, Flor Monte-Lousado, Adere-Riba d´Ave HC. Louredo folga.

No próximo sábado regressa a competição na 1.ª divisão, com os seguintes jogos: Castelões-Pedome, Barrimau-Acura, Outeirense-Grac, Aderm-Adespo, Landim-Mal, S. Martinho-Covense.

Os veteranos retomam o campeonato na sexta-feira, com os seguintes embates: Grac-Outeirense, 1.º Maio-Lameiras, Cajada-Covense, Esmeriz-Oliveirense, Barrimau-Pedome, Acura-Bairrense. S. Mateus folga.