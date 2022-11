Famalicão tem nove nomeados para o troféu “O Minhoto”

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou o processo de inquérito relativo ao caso do jovem adepto do Benfica que teve de retirar a camisola do clube que tinha vestida por estar na bancada destinada aos adeptos famalicenses. O caso aconteceu na sexta jornada do campeonato, realizada em setembro passado, no jogo entre o FC Famalicão e o Benfica.

A decisão foi revelada esta terça-feira e foi tomada por se considerar que das diligências feitas não foram colhidos indícios de qualquer ilícito disciplinar. O arquivamento do processo acompanha a proposta da Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional que no seu relatório final também dava conta da insuficiência de indícios de infração disciplinar, dado que das imagens não resulta intervenção dos ARD’s na retirada da camisola à criança e porque a exclusão das camisolas clubísticas do conceito de “adereços” só foi esclarecida, pela Liga, em nota informativa posterior ao sucedido no Estádio Municipal de Famalicão.