Esta sexta-feira, a partir das 19 horas, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, inaugura as obras de requalificação do Largo da Nossa Senhora do Parto e da residência paroquial de Seide S. Paio.

O autarca começa a cerimónia na renovada residência paroquial, cujas obras tiveram um apoio municipal de 20 mil euros. Esta intervenção, sinalizada pela paróquia e pelo executivo da Junta de Freguesia como urgente para a preservação do património, implicou, entre outros trabalhos, um novo telhado, novas caixilharias, pintura, a reorganização da zona envolvente e do espaço interior para cinco salas de catequese, casa de arrumos, um auditório/salão e cozinha.

Segue-se, depois, a inauguração da requalificação do Largo da Senhora do Parto, uma das zonas mais centrais desta localidade. A intervenção, que teve um apoio municipal de 71 mil euros, consistiu, entre outras obras, no levantamento do pavimento existente, na execução de um palco com o pavimento em pedra, na construção de um edifício de apoio constituído por duas casas de banho, um espaço destinado a café/bar e de uma esplanada e na execução de zonas de acesso pedonal.