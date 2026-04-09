Famalicão: «Temos de estar no nosso melhor para conseguir o que nós queremos»

Hugo Oliveira fez, na tarde desta quinta-feira, a antevisão ao jogo da 29ª jornada frente ao Moreirense, afirmando que «vai ser um jogo extremamente difícil; temos de estar no nosso melhor para conseguir o que nós queremos». Apesar de estarem separados por 11 pontos na classificação, com vantagem para a equipa da casa, o treinador do Famalicão reconhece a dificuldade do jogo perante «uma boa equipa, um bom projeto e bons jogadores».

Após o empate na última jornada no estádio do Dragão, nos instantes finais, Hugo Oliveira foi questionado se foi difícil gerir emocionalmente a equipa durante a semana. «Obviamente que no final do jogo tivemos que festejar da forma como conseguimos trazer um ponto, mas estamos extremamente focados, porque sabemos da dificuldade do jogo de amanhã. Queremos continuar a mostrar o nosso processo, a qualidade dos nossos jogadores e, de preferência, dar um bom resultado aos nossos adeptos».

Sobre a candidatura do clube famalicense à vaga na Conference League, o treinador do FC Famalicão reforça que o objetivo é vencer o próximo jogo, acreditando que «a tabela classificativa, no final, vai mostrar o lugar que merecemos e aí eu acredito que será justa».

Sobre os prémios no mês de março – melhor guarda-redes (Carevic), defesa (Ibrahima Ba) e treinador -, Hugo Oliveira assume que aportam «um sentimento de satisfação obviamente». Recorda, ainda, que «ninguém trabalha sozinho», distribuindo o mérito a toda a sua equipa técnica e restante estrutura.

FC Famalicão e Moreirense abrem a jornada 29 da I Liga na noite desta sexta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal. Gustavo Correia, da AF Porto, é o árbitro da partida.

Tiago Torres