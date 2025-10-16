Famalicão: «Temos de respeitar o S. João de Ver»

O defesa esquerdo do Famalicão garante que a equipa «tem de entrar de forma séria» para vencer o São João Ver e passar à quarta eliminatória da Taça de Portugal. Rafa Soares nota que os jogos da Taça «são sempre difíceis, particularmente quando se joga fora de casa». Lembra, também, que todas as equipas «têm o sonho de chegar o mais longe possível, pelo que temos de respeitar o São de Ver».

As habituais «surpresas» na prova rainha são para evitar. «O São João de Ver vai dar tudo o que tem para tentar vencer e, por aí, já vemos as dificuldades. Teremos de ser nós próprios para conseguirmos vencer», revela o jogador em declarações reproduzidas pelo clube.

Rafa Soares reconhece que o Famalicão está a fazer um bom campeonato, que «a confiança está em alta», mesmo analisando as últimas três partidas (empates). Foram jogos «que merecíamos vencer. Defendemos bem e também atacamos bem, mas a bola ou vai ao poste ou não entra na baliza adversária». Mas, acredita, «as vitórias» vão aparecer».

O futuro passa por «dar continuidade ao bom trabalho» e a pausa competitiva para os compromissos das seleções, permitiu «trabalhar ao pormenor, para melhorarmos e assimilarmos, ainda mais, as ideias que queremos para o nosso jogo e que o treinador quer. Vamos jogar com isso no próximo sábado».

Rafa Soares, que esta época já esteve em quatro jogos da I Liga, assinando uma assistência, aporta como valor do grupo «uma competição interna saudável e boa. Aqui, qualquer jogador sabe que pode entrar no onze». No restante, reforça a confiança para esta temporada. «Acredito que vamos alcançar coisas boas, até porque temos todas as condições».

O jogo entre o Sporting Clube São João de Ver, equipa da Liga 3, e o Futebol Clube de Famalicão, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, joga-se a partir das 15 horas deste sábado, no Estádio do SC São João de Ver.