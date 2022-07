Famalicão: Temperaturas vão até aos 38 graus na próxima semana

Equipa feminina do Famalicão reforça-se com jovem promissora

Gabriela Vinhas, jovem de 17 anos, é reforço do FC Famalicão, para a nova época desportiva.

A jovem, que joga como central, é internacional portuguesa, com mais de uma dezena de chamadas à seleção nacional sub-17. Depois de vários anos ao serviço do Castêlo da Maia, Gabriela tem agora a oportunidade de evoluir num patamar superior do futebol feminino nacional.