Em pleno mês de agosto, a semana começa com uma previsão de subida gradual da temperatura até domingo, podendo os termómetros atingir os 35ºC.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até quarta-feira, as temperaturas máximas devem rondar os 29ºC no concelho de Vila Nova de Famalicão, registando depois um aumento que atingirá o seu pico no domingo, com as máximas a fixarem-se nos 35ºC.

Numa altura do ano escolhida por muitos para férias e passeios ao ar livre, o tempo vai estar convidativo a sair de casa, mesmo ao final do dia, com as temperaturas mínimas a rondar os 20ºC por volta das 22h00.