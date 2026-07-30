Um homem, de 49 anos, foi detido pela PSP por tentar sair de estabelecimento comercial sem pagar artigos nos valor de 548,98 euros.

Esta quarta-feira, a PSP foi alertada que um indivíduo, entretanto retido por furto no interior do estabelecimento comercial na cidade de Famalicão, tentou passar a caixa registadora do espaço sem pagar os artigos que tinha em sua posse.

No local, os Polícias tomaram conta da ocorrência e apuraram que, efetivamente, o homem tinha passado a caixa registadora sem efetuar o devido pagamento dos bens em sua posse. Foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.