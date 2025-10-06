Famalicão: Teresa Campos quer Requião mais limpa e organizada

«A sustentabilidade começa em casa. Quero uma freguesia de Requião mais limpa, mais verde e mais organizada, onde cada cidadão sinta orgulho em viver», afirma Teresa Campos, candidata do Chega à freguesia de Requião, que se apresenta com o lema «Com experiência e dedicação, ao serviço da nossa terra».

Teresa Adélia Campos Pinto, de 41 anos, natural de Requião, é licenciada em Gestão de Empresas, proprietária de uma empresa de reciclagem de cones têxteis e paletes plásticas, sediada nesta freguesia.

Como medidas concretas, Teresa Campos quer reforço da limpeza e manutenção dos espaços públicos; melhoria da iluminação e da segurança; criação de um plano de ordenamento do trânsito e estacionamento; apoio a famílias, jovens e idosos, com programas de inclusão; valorização do associativismo, da cultural e desporto; gestão transparente e participativa, com prestação de contas.

Para o CHEGA, «Teresa Campos é um exemplo de cidadania ativa e responsabilidade ambiental, que demonstra que o partido também aposta em autarcas empreendedores e comprometidos com o futuro sustentável das suas comunidades».