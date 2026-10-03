A Liga de Amigos do Centro Social de Calendário promove, no dia 9 de outubro, às 20h00, uma “Gala de Fado” que decorrerá durante um jantar solidário, a ter lugar no salão paroquial. A iniciativa reverte a favor da requalificação do ATL e de outras obras do Centro Social de Calendário e as inscrições terminam este domingo, 4 de outubro. Podem ser feitas através dos seguintes contactos: Anita Cardoso – 911 810 687; Judite Carvalho – 917 250 342; e Alda Barroso – 966 265 042.

Na gala poderá ouvir as vozes dos fadistas Maria do Sameiro, Pedro Ferreira, Mariana Correia e Sérgio Marques, acompanhados por João Martins, na guitarra portuguesa; Bruno Brás, na viola de fado; e Torcato Regufe, no contrabaixo.