Concelho

Famalicão: Termómetros vão chegar aos 30 c.º na próxima semana

As temperaturas vão voltar a subir no decorrer da próxima semana.

De acordo com a previsão disponível, segunda-feira será o dia mais quente da semana, com os termómetros a atingirem os 30 graus.

Nos restantes dias as máximas vão-se encontrar entre os 24 e os 26 graus.

Pode seguir a previsão ao detalhe aqui

Famalicão: Riba d´Ave dá boa réplica a candidato ao título nacional

Na noite desta sexta-feira, no jogo de apresentação aos associados, o Riba d´Ave/CSJ Group perdeu, 3-5, com a UD Oliveirense, uma das principais formações nacionais.

Após seis semanas de preparação, a equipa ribadavense teve um bom desempenho e esteve na frente do marcador, com golos de Gonçalo Machado e Nanu Castro, mas o intervalo chegou com o empate a dois golos. Na segunda parte, a equipa convidada passou para a frente do marcador, mas Gustavo Pato voltou a empatar o jogo. Foi já na fase final que a Oliveirense cavou a diferença, fixando o marcador em 3-5.

O campeonato nacional da 1.ª divisão começa a 12 de outubro, e o Riba d´Ave, treinado por Jorge Ferreira, recebe o CH Carvalhos.

Foto reprodução Facebook Riba d´Ave HC.

Famalicão: Francisco Silva na seleção nacional sénior

O nadador do Grupo Desportivo de Natação está convocado para a seleção nacional sénior que, nos dias 27 e 28 deste mês, fará um estágio no Centro de Alto Rendimento, em Rio Maior.

O clube manifesta o seu orgulho por esta chamada, considerando que “é o reconhecimento do seu talento, dedicação e do trabalho diário desenvolvido”.

Francisco estará entre a elite nacional num estágio de alto rendimento da Federação Portuguesa de Natação.

Adote um animal: CROA de Famalicão aberto hoje até às 17h30

Neste sábado, 4 de outubro, Dia Mundial do Animal, o Centro de Recolha Oficial de Famalicão abre as portas a todos os que queiram adotar um novo amigo de quatro patas. Até às 17h30, o espaço estará disponível para visitas e adoções, numa iniciativa que pretende sensibilizar a população para o bem-estar animal e promover a adoção responsável.

O município lembra que adotar é um gesto de amor e de cidadania, contribuindo para dar uma nova oportunidade a cães e gatos que aguardam por uma família.

Famalicão: Riopele investiu 51,5 milhões em sustentabilidade e inovação

Segundo o relatório Facts & Figures 2024, que reúne toda a informação da empresa na área da sustentabilidade, entre 2012 e 2024, a Riopele investiu 51,5 milhões em descarbonização, gestão de água, digitalização e soluções têxteis sustentáveis.

A instalação de painéis fotovoltaicos no telhado, quase concluída, com cerca de 5.200 painéis solares e uma capacidade instalada de 3 MWp, é um dos destaques do documento. Concluído este investimento, a empresa passa a ter o maior parque fotovoltaico da Península Ibérica e um dos dez maiores da Europa.

No documento também é sublinhado que 54% da água utilizada no processo produtivo já é reciclada e 67% da energia consumida tem origem em fontes renováveis.

Em breve deve entrar em ação a Academia Riopele, que vai dar formação a mais de mil colaboradores. Em andamento estão outros projetos: um para a gestão de pessoas, incluindo avaliação de desempenho, gestão de carreiras e retenção de talento; outro para o desenvolvimento de novos procedimentos e ferramentas que potenciem o acompanhamento das operações; e outro para implementação de técnicas inovadoras no processamento e análise de grandes volumes de dados do sistema central, sobretudo na criação de algoritmos preditivos (para prever resultados futuros, com base em dados históricos).

O relatório revela, também, que no ano passado a faturação da Riopele atingiu um volume de negócios recorde de 98 milhões de euros, um crescimento de 24% nos últimos cinco anos.

 

Famalicão prepara detalhes para vencer em Arouca

Gustavo Garcia acredita na conquista dos três pontos diante do Arouca, no domingo, às 15h30, a contar para a 8.ª jornada. O FC Famalicão é 6.º classificado, com 12 pontos, à frente inclusive do Braga, e já esteve em lugares mais cimeiros. Uma boa entrada no campeonato, que tem pecado por alguma ineficácia na finalização, como se provou no último encontro, com o Rio Ave.

A equipa tem jogado bem, mas nesta fase o lateral diz que o importante é estar atento aos mínimos detalhes. «Temos trabalhado bem durante a semana e o objetivo é chegar lá e surpreender», refere.

A equipa famalicense tem manifestado dificuldade em marcar, apesar das oportunidades, mas Gustavo Garcia tranquiliza os adeptos, ao declarar que «o golo vai sair naturalmente, temos trabalhado para isso, e o importante é nunca perder o foco».

Todos são importantes, apesar das diferentes funções, e o lateral realça que o «primeiro ataque vem da defesa. Se estivermos bem lá atrás, é um grande passo, porque é muito importante não sofrer golos», menciona.

Gustavo Garcia, que foi utilizado diante do Rio Ave (0-0), sente-se bem acolhido no grupo, que considera «excelente». Chegou esta época ao FC Famalicão e já se sente em casa, agradecendo aos companheiros de balneário e estrutura técnica.

 

Famalicão: Mulher atropelada em Outiz

Uma mulher, na faixa etária dos 40 aos 50 anos, foi atropelada na tarde desta sexta-feira, na Avenida Jorge Reis, nas curvas de Outiz.

O acidente aconteceu por volta das 16h10, hora em que foi dado o alerta para os BV Famalicenses, que enviaram para o local uma ambulância. Esteve também presente a GNR.

Desconhece-se, até ao momento, a gravidade dos ferimentos da vítima.