Famalicão: Terrenos junto ao Tribunal recebem empreendimento residencial e superfície comercial

Nos terrenos próximos do Tribunal de Famalicão vai nascer um empreendimento residencial, com superfície comercial (Lidl). Este projeto vai permitir a requalificação urbanística nesta zona da cidade, desde logo será aberta uma nova via de ligação da Estrada Nacional 14 até ao Bairro de S. Vicente. Esta intervenção implica o prolongamento do Parque de Sinçães para esta área norte, com requalificação do curso de água existente no terreno junto ao Tribunal.

Por sua vez, o Município vai operar uma transformação da Avenida Eng. Pinheiro Braga, entre as rotundas de Santo António e da variante, em Gavião. A via terá duas faixas de rodagem em cada sentido, com separador central, passeios, via ciclável, iluminação pública e espaço ajardinado. Em tudo, semelhante à Avenida do Brasil.

O projeto de requalificação desta zona envolvente ao Palácio da Justiça foi aprovado esta quinta-feira, em reunião de Câmara, e entra em discussão pública por um período de 20 dias.