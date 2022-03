Famalicão: “Território em Transição” é tema de tertúlia

A Associação Famalicão em Transição realiza na tarde do dia 26 de março, às 16 horas, a tertúlia “Território em transição”, na Casa do Território (Parque da Devesa).

A iniciativa começa com uma visita guiada à exposição “Naturalmente Famalicão – cronologia de uma paisagem”, orientada pelo seu coordenador científico, Vasco Flores Cruz, seguindo-se a tertúlia, a primeira de uma série de sessões, que tem por objetivo levantar diferentes temas e questões que serão, depois, debatidos mais profundamente nas seguintes tertúlias.

A associação pretende que a discussão do PDM (Plano Diretor Municipal), cuja revisão se realizará ainda este ano, seja um dos focos desta iniciativa.