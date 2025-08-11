Famalicão: Têxtil não paga salários e 20 trabalhadores estão a caminho do desemprego

A empresa têxtil PAMTEX, situada na freguesia de Cavalões, em Famalicão, comunicou aos cerca de 20 trabalhadores que não conseguiu proceder ao pagamento do salário referente ao mês de julho, devido a dificuldades financeiras.

Sem rendimentos, os profissionais solicitaram a suspensão dos contratos de trabalho, de forma a garantir todos os seus direitos.

Segundo apurou A Cidade Hoje, numa reunião realizada com os trabalhadores, a administração informou que a fábrica não voltará a abrir portas, comprometendo-se, no entanto, a liquidar o vencimento em atraso assim que as condições financeiras o permitam e a cooperar em todo o processo relacionado com o fim dos contratos de trabalho.