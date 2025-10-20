Famalicão: Tiago Conde muito perto do título nacional de Drift

O piloto famalicense voltou a subir ao pódio, na quinta ronda do Campeonato Nacional de Drift, reforçando a liderança na classificação geral da competição. Em Sever do Vouga, Tiago Conde foi terceiro, ao volante de um BMW E92 Coupé e integrado na Kitpneus Racing Team.

Com apenas uma prova por disputar, o piloto encontra-se em lugar privilegiado para conquistar o tão ambicionado título nacional.

Tiago Conde conta que «foi um fim de semana exigente por causa das péssimas condições meteorológicas, mas conseguimos mais um resultado importante que nos permite manter a liderança. A equipa tem feito um trabalho excecional e o carro esteve em grande forma. Agora é focar tudo na última prova para fechar a época com o título».

A última ronda do Campeonato Nacional de Drift 2025 decorrerá no Eurocircuito de Lousada, no próximo mês.