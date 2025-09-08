Famalicão: Tiago Conde foi o melhor na classificação de drift em Andorra

No arranque de mais um ano escolar, o candidato do PS à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, reitera alguns das propostas que o PS tem para a área da educação. Diz que é no sentido de «colocar os jovens no centro da vida do concelho, criando igualdade de oportunidades e preparando o futuro de Vila Nova de Famalicão».

Começa por falar na criação de um Cartão Municipal Universal para facilitar acesso a transportes, cultural, restauração, ginásios, clínicas e outros serviços locais, através de parcerias com a ACIF e entidades aderentes. Ainda o reforço do programa de apoio no Ensino Superior e Técnico-Profissional; mais ajuda na mobilidade para jovens residentes em freguesias mais afastadas; ações de férias escolares descentralizadas «para que todas as famílias tenham soluções de qualidades em diferentes pontos do concelho».

De forma mais detalhada, o PS propõe realização de Oficinas Municipais de Matemática Aplicada; a implementação do programa “Mentoria Matemática Famalicão +”, oferecendo tutoria individualizada para alunos com dificuldades persistentes; o lançamento da campanha “Matemática em Todo o Lado”; a criação da Rede Municipal de Literacia Digital, apoiando os agrupamentos escolares na introdução de clubes e oficinas de iniciação à programação, pensamento computacional e robótica desde o 1º ciclo.

Eduardo Oliveira quer reforçar os mecanismos e recursos do Programa Escola Segura; promover a criação das hortas pedagógicas e eco-parques escolares em todos os estabelecimentos de ensino; consolidar o programa “Eco-Escolas”; promover ações de ERASMUS+ para a internacionalização das escolas, qualificação especializada e atração de talento; promover e incentivar o envolvimento dos empregadores no desenvolvimento de competências no sistema de ensino; e fomentar o voluntariado e criar condições para que os jovens desenvolvam experiências e adquiram competências que os ajudem na sua integração no mercado de trabalho.

Como mensagem, o candidato socialista deseja a «todos um ano escolar pleno de conquistas, de crescimento pessoal e coletivo, e de muitos sucessos. A Educação é um dos pilares fundamentais do futuro de Famalicão. Não basta reconhecê-lo, é preciso agir com medidas concretas que melhorem a vida de quem aprende e de quem ensina. É esse o meu compromisso político», conclui.