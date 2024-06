Famalicão: Tiago Costa é vice-campeão regional dos 1500 metros

Mais de 50 crianças e jovens do Agrupamento de Escolas Dona Maria II, em conjunto com a PASEC, organizaram um espetáculo artístico que teve lugar no dia 29 de maio, no Centro de Estudos Camilianos. Com o nome “O Eu, o Nós e a minha melhor versão…”, houve dança, teatro, música e artes visuais, que retrataram a visão dos jovens sobre os conflitos atuais, os novos desafios das transições climáticas e digitais e as novas competências que os jovens precisam de dominar numa realidade que obriga a uma Educação para Cidadania Global.

Pedro Oliveira, vereador da Cultura do Município de Famalicão, falou do espetáculo como um «projeto diferenciador no sentido em que põe em palco todas as camadas da população, mas sobretudo crianças e jovens de diferentes condições sociais, culturais e económicas». Acrescentou também que são parcerias como a da PASEC com o Agrupamento de Escolas Dona Maria II que permitem que a cultura e a educação sejam, de facto, inclusivas e fatores de capacitação para todos os públicos.

A presidente da PASEC, Sara Gomes, destacou que «estes resultados só são possíveis fruto do trabalho de concertação entre famílias, escolas, técnicos da PASEC e os protagonistas do projeto, os jovens e crianças que levaram a palco a forma como pensam e sonham…»

Os jovens foram os cocriadores dos textos, bandas sonoras, cenários e a encenação de dança e expressão corporal. Por fim, tratou-se de um processo de capacitação e inclusão de crianças e jovens em situação de exclusão ou com necessidades educativas especiais. Este projeto teve a colaboração do Município de Famalicão, através do Centro de Estudos Camilianos.