Famalicão: Tiago Cunha continua ao leme da AD Oliveirense

O Instituto Nun’Alvres (INA) foi um dos vencedores da edição deste ano do Prémio Escola Energy Up, competição da fundação Galp que anualmente distingue os projetos escolares que mais se destacam na promoção de consumos energéticos eficientes e na área da mobilidade sustentável.

O estabelecimento de ensino, frequentado por muitos famalicenses, foi premiado pelo projeto multidisciplinar “Luz Verde” que, através da instalação de um dispositivo, regula automaticamente e remotamente a intensidade luminosa de uma sala. O projeto – cujo protótipo está em uso no pavilhão desportivo e numa outra estrutura com sala de aulas – conjuga a entrada de luz solar (através de estores) com a regulação da intensidade da luz elétrica (com lâmpadas reguláveis), resolvendo assim a dificuldade em ajustar uma intensidade luminosa simultaneamente confortável e energeticamente sustentável e eficiente.

A escola de Santo Tirso ficou em primeiro lugar na categoria de ensino secundário ou profissional, e vai receber 1.000 euros para o financiamento do projeto em tickets de educação. Nesta categoria, a Escola Profissional Forave, de Famalicão, ficou em terceiro lugar. O estabelecimento de ensino profissional de Lousado foi selecionada pelo projeto “Árvore Tecnológica”, que consiste na instalação de uma ‘árvore’ de painéis solares, junto da estação de comboios e do museu ferroviário de Lousado, de forma a disponibilizar aos transeuntes um ponto de carregamento dos seus dispositivos elétricos, sem encargos financeiros. A árvore foi inaugurada a 25 de março de 2022 e o projeto prevê a instalação de mais “árvores” por diversos pontos do concelho.

Os prémios foram entregues esta quinta-feira, em cerimónia que decorreu no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, e que contou com a presença de quase uma centena de crianças e jovens das escolas finalistas do ensino básico e secundário.

A Escola 2/3 D. Francisco Manuel de Melo, da Amadora, foi a grande vencedora ao arrecadar o Grande Prémio, que lhe dá o direito à instalação de painéis solares da Galp Solar num valor até 20 mil euros.