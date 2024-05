Famalicão: Tiago desiste quando liderava; Daniel e Edgar terminaram Baja TT Lagos

Os pilotos do Team Transfradelos Daniel Silva e Edgar Reis terminaram a Baja TT Lagos na sétima e oitava posição da categoria Challenger (T3). Um desempenho positivo tendo em conta as condicionantes da prova para os dois pilotos. Tiago Reis abandonou já na parte final.

O piloto da Toyota Hilux T1+ liderava a prova quando, no último Setor Seletivo (ao quilómetro 128), depois de um ligeiro toque na estrada, partiu o triângulo da roda dianteira, sendo forçado a desistir. «Vínhamos a dar o nosso melhor, focados em chegar à frente ao final do dia e os tempos intermédios dão-nos a certeza de que estávamos na frente e com fortes possibilidades de vencer, mas as corridas só terminam depois da linha de chegada e desta vez não fomos felizes», comentou Tiago Reis à chegada à assistência do Team Transfradelos.

Daniel Silva, no Can Am Maverick, não começou bem o primeiro dia, mas conseguiu recuperar e imprimir um bom andamento no segundo Setor Seletivo, subindo lugares. «Sentimos uma evolução positiva na condução e no ritmo que temos colocado em pista e, por isso, estamos satisfeitos», começou por apontar o piloto. Com Gonçalo Magalhães como navegador, Daniel andou com tempos entre os dez primeiros, «sinal de que estamos mais próximos do que pretendemos».

Edgar Reis, que terminou no oitavo lugar dos T3, fez a estreia com o Taurus no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT). «Estamos, ainda, a fazer uma adaptação ao carro e as impressões que levamos são boas. Naturalmente, queremos melhorar e fazê-lo já nas próximas corridas», disse.