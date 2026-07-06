Famalicão: Tiago e Luísa (EARO) correram nos nacionais sub-18

No passado fim de semana, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira esteve na 77. ª edição dos Campeonatos Nacionais de Sub-18, disputada no Complexo Desportivo Fernando Mamede, em Beja. A formação de Joane esteve representada por Tiago Silva e Luísa Castro.

Tiago Silva competiu nos 1.500 e 800 metros. Nos 1.500 metros terminou na 22. ª posição, enquanto nos 800 metros foi 25.º. Já Luísa Castro concluiu a sua prova no 14. º lugar.

Recorde-se que os Nacionais de Sub-18 decorreram sob uma intensa vaga de calor, com temperaturas a rondar os 40 °C, que tem afetado o país nos últimos dias, tornando a prestação dos atletas ainda mais meritória.