Tiago Reis, segundo classificado absoluto (67 pontos) no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, vai à mítica Baja Portalegre 500, a antepenúltima prova do calendário nacional. Para além de Tiago, o Team Transfradelos leva mais duas equipas e todas com a ambição de lutar pelos primeiros lugares da categoria Challenger T3 que é liderada por Tiago Reis/Nuno Morais (98 pontos)

Também Edgar Reis/Fábio Ribeiro e Daniel Silva/Gonçalo Magalhães vão a Portalegre, todos aos comandos de viaturas MMP.

A edição que comemora 40 anos apresenta uma das maiores listas de inscritos das últimas duas décadas, com mais de quatrocentos participantes, sendo pontuável para as Taças do Mundo e Europeia de Bajas, bem como para os campeonatos nacionais das diferentes categorias. A corrida decorre entre esta quinta-feira e sábado, 17 de outubro.

Tiago Reis assume como prioridade «combinar velocidade e consistência», numa prova em que a extensão e a qualidade dos adversários exigem uma gestão criteriosa. «Portalegre é sempre um desafio especial. Queremos estar na luta pelos primeiros lugares e conquistar um resultado importante para o campeonato. Será fundamental encontrar um ritmo forte desde o início, mas também saber gerir a corrida, preservar a viatura e evitar erros», antecipa Tiago Reis.

O irmão Edgar, quinto classificado do Challenger T3, também vai determinado a discutir os lugares na categoria, apostando numa prestação regular. O objetivo, define o piloto, «é manter um andamento competitivo e consistente, que nos permita acompanhar os mais rápidos da categoria. Numa prova como esta, queremos chegar ao final com um bom resultado e somar pontos».

Daniel Silva (oitavo da classificação) encara a clássica alentejana como uma oportunidade para reforçar as suas aspirações na categoria. «Mesmo sabendo que teremos uma concorrência forte e uma prova longa pela frente, estamos motivados para mostrar o nosso andamento».

O programa arranca esta quinta-feira com a cerimónia de partida, em Portalegre. Na sexta-feira e no sábado disputam-se o prólogo e os setores seletivos. Os concorrentes terão pela frente 451,02 quilómetros cronometrados, repartidos por um prólogo de 5,02 quilómetros, 70,99 quilómetros na primeira etapa e 375,01 quilómetros na segunda.