Famalicão: Tiago Machado recebe Prémio Excelência na Gala do Desporto

Na noite deste domingo, no Pavilhão Municipal, decorreu a sétima edição da Gala do Desporto Famalicense, cerimónia que distinguiu o mérito desportivo de atletas, técnicos, associações e clubes do concelho. O grande troféu, o de Excelência, foi atribuído a Tiago Machado, ciclista famalicense que colocou, esta época, um ponto final na sua carreira de 18 anos. Foram muitos anos de sucessos de Tiago que, agora, vai dar os seus préstimos aos mais novos.

O galardão para a Associação/Clube Desportivo do Ano ficou para a Escola Atletismo Rosa Oliveira, cuja atleta Ana Marinho foi considerada a Revelação. Mário Oliveira, do Clube de Xadrez A2D / Associação Académica da Didáxis, foi considerado o dirigente do ano e Sérgio Costa/Rita Almeida, da Gindança, receberam a distinção de treinador do ano. O atleta revelação masculino é Tomás Araújo, jogador de futebol do Benfica, atualmente emprestado ao Gil Vicente.

João Pinheiro, o melhor árbitro nacional na época passada, recebeu igual distinção na Gala do Desporto. O Evento Desportivo do ano que, depois de uma seleção do júri, foi definido por votação online distinguiu o Torneio Internacional Cidade de Famalicão 2022 – Clube de Xadrez A2D / Associação Académica da Didáxis.

Para além destes prémios, o município atribui o galardão Famalicense d’Ouro a todos os campeões nacionais e internacionais de diferentes modalidades, num total próximo de 200 troféus.