Famalicão: Tiago Mesquita reforça Lusitânia de Lourosa

Tiago Mesquita é o mais recente reforço do Lusitânia de Lourosa. O defesa direito famalicense, com 32 anos, que já representou o Ribeirão, chega ao novo clube após passagens pelo Deportivo Alavés, Naval, Trofense, Freamunde, Boavista, Feirense e Académico de Viseu.

Tiago foi internacional por Portugal nos escalões de sub-19 e sub-20, e após 54 jogos no escalão máximo do futebol português e 181 jogos de II Liga, chega ao Lusitânia de Lourosa para competir na Liga 3. «Traz consigo a ambição para continuar a ajudar, com raça e determinação, na nossa ala direita», escreve o novo clube nas redes sociais.

Foto Lusitânia de Lourosa (Facebook)