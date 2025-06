Famalicão: Tiago Mesquita renova com o Lusitânia de Lourosa

Famalicão: FC Brufense regressa a casa com apoio de 200 mil euros do Município

O Futebol Clube Brufense regressou ao Campo de Lagarinhos, agora designado Centro de Formação D. Jorge Ortiga, em homenagem ao Arcebispo Emérito de Braga, que é natural desta localidade. O clube, fundado em 1957, retomou a atividade em 2018, apenas com escalões de formação e com o apoio da Câmara Municipal, de 200 mil euros, concluiu as obras no parque desportivo.

A inauguração aconteceu no passado sábado, momento presenciado autarca de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, por D. Jorge Ortiga, bem como pelo presidente da Junta de Freguesia, Carlos Gomes.

A colocação de um relvado sintético, a recuperação dos balneários e nova iluminação transformaram o espaço desportivo do clube que esteve sem atividade durante cerca de 20 anos. No entanto, com a direção liderada por Sérgio Pereira, acolhe agora cerca de 150 jovens nos diferentes escalões. «É muito importante para nós ter estas condições, que nos permitem desenvolver o nosso projeto desportivo, todo ele virado para a formação, com melhores condições», referiu o dirigente.

Já o presidente do município revelou-se «muito satisfeito por ver o clube regressar a casa, um espaço que estava abandonado e que, com o esforço desta direção e da Câmara Municipal, foi recuperado e vai contribuir para a formação desportiva de muitos jovens».

A homenagem do clube ao Arcebispo Emérito de Braga deixou-o feliz. D. Jorge Ortiga referiu que vibra com tudo o que é de Brufe, porque «foi aqui que passei uma parte da infância e é com honra que vejo o meu nome associado a este projeto, especialmente vocacionado para os jovens, para o desporto, que é também uma escola de humanidade».