Famalicão: Tiago Reis começa época de todo-o-terreno com um terceiro lugar

Tiago Reis e Valter Cardoso terminaram a Baja TT Montes Alentejanos na terceira posição. Na primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), disputada este fim de semana, na região de Beja, uma penalização já depois da linha de meta e um conjunto de furos e problemas nos travões ao longo da prova, atiraram o famalicense para o último lugar do pódio no final. «Aborrecido, em especial, por esta penalização final que não nos parece fazer sentido, alegadamente por uma falsa partida de três décimas de segundo… penalizamos aqui um minuto que nos relegou para o terceiro lugar, depois de termos sido os segundos mais rápidos em prova…», lamenta Tiago Reis.

Ao longo da prova o piloto de Famalicão teve furos a condicionarem a sua prestação e, já perto do final, dificuldades nos travões da Toyota Hilux limitou, ainda mais, a sua prova. «Andamos bem, corremos sempre atrás do prejuízo e tentamos sempre chegar à vitória, mas quer no sábado quer no domingo, quando estávamos a ganhar tempo para os primeiros, acabamos por ter de parar com furos que nos fizeram perder tempo que não conseguimos mais recuperar», analisa o campeão nacional em título que, no entanto, sai de Beja satisfeito pelo ritmo imposto e com o comportamento do carro.

Edgar Reis terminou a prova na 12º posição. A corrida marcou a estreia do famalicense com o navegador Rafael Lutas e também ao volante da Toyota Hilux Overdrive. «Fizemos uma prova com algumas cautelas iniciais, até porque não tivemos muito tempo para testar com o Rafael e com o novo carro e a primeira prova seletiva foi de aprendizagem mútua e de adaptação ao novo carro» disse Edgar Reis. O piloto tinha boas expetativas para o segundo setor seletivo no segundo dia de prova e o andamento foi positivo. «Conseguimos melhorar o andamento, encontramos um bom ritmo e foi pena que tenhamos apanhado o pó de alguns pilotos que nos dificultou fazer ainda melhor» acrescentou.

A próxima prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno disputa-se em Grândola, nos dias 19 e 20 de março.