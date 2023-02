Famalicão: Tiago Reis entra no campeonato TT no segundo lugar

Famalicão: Pedro Almeida prepara CPR no Rali de Vieira do Minho

Pedro Almeida terminou o Rali Vieira do Minho no quarto lugar, integrando a prova extra e como ensaio para a participação no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) que começa daqui a duas semanas.

A prestação não foi «a que queríamos, muito em função do que foram as condições climatéricas. A neve que caiu durante a noite deixou os pisos difíceis, não permitindo fazer os ensaios que tínhamos programados para este Rali de Vieira do Minho».

Esta participação do piloto de Famalicão servia para afinar a estratégia e tirar notas sobre o Skoda Fabia preparado pela Mapo Motorsport, equipa que vai assistir o piloto ao longo da fase de terra do Campeonato de Portugal que está prestes a começar. «Era nosso intuito, à semelhança da grande maioria dos pilotos da prova extra, preparar o Rali de Fafe, testar, fazer experiências e algumas afinações no carro, que com as condições que acabamos por encontrar, não nos permitiram fazer como desejávamos».

Mesmo assim, Pedro Almeida está otimista para o começo da temporada. «Vamos ter um CPR cada vez mais competitivo e nós queremos estar mais próximos dos primeiros classificados, dos pilotos mais experientes e subir mais um degrau na nossa capacidade e competitividade».