Este sábado, no decurso do primeiro setor seletivo da Baja TT Castelo Branco, o piloto famalicense evitou um acidente contra um veículo extra-competição e várias pessoas que estavam na pista.

Tudo aconteceu aos km 115 e perante o carro e pessoas em pista “tivemos de reagir em segundos. Ao desviar-nos para evitar atingir alguém, acabámos por embater em pedras e furar”, conta Tiago Reis numa publicação nas redes sociais. Mesmo assim, fechou o dia no terceiro lugar.

Perante o sucedido, o piloto da Transfradelos alerta que o incidente podia ter tido “consequências muito graves”. Por isso, deixa um apelo a quem acompanha as provas: “respeitem as indicações da organização, mantenham-se nas zonas autorizadas e deixem o percurso livre durante a prova. É bom sentir o apoio do público, mas queremos que todos possam viver a prova de perto e voltar a casa em segurança”.

A Baja TT Castelo Branco prossegue este domingo.