Famalicão: Tiago Reis foi segundo na última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno

Na Baja TT Oeste, a dupla Tiago Reis e Candido Carrera deu o seu melhor e acabou na segunda posição. Com a vitória no prólogo, no sábado, e no setor seletivo de domingo, a dupla do TAURUS T3 Max só foi contrariada por um furo no Setor Seletivo 1, que a fez perder tempo irrecuperável para alcançar o primeiro lugar. «Acabamos na segunda posição com um desempenho muito bom no Setor Seletivo de domingo (ndr: subiram de P6 a P2) e a sensação de que poderíamos ter lutado pela vitória nesta última prova do calendário, não fosse o furo no primeiro Setor de sábado…», afirmou o famalicense Tiago Reis no final da corrida. Além da segunda posição absoluta, a dupla conquistou o segundo lugar na categoria Challenger T3.

Esta foi a última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, «uma temporada que não correu como desejávamos, porque não fomos tão regulares como em anos anteriores, consequência muitas vezes de situações de mecânica dos carros. O desporto automóvel é assim e há que continuar a preparar bem as corridas e dar o nosso melhor», realçou Tiago Reis.

O piloto saiu de Torres Novas para a Gala do Desporto de Famalicão, onde foi agraciado com o galardão de “Famalicense D’Ouro” pelo título nacional de Todo-o-Terreno alcançado em 2023. «É uma satisfação ser reconhecido na minha terra, no meio de tantos desportistas de excelência que Famalicão tem. Um agradecimento à Câmara Municipal, à minha família e aos nossos patrocinadores, que são parte deste reconhecimento também», disse Tiago Reis.