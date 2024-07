Famalicão: Tiago Reis na Baja Aragon com um Taurus T3 Max

Miguel Vital e Betão, duas figuras do programa Preço Certo, da RTP, são cabeças de cartaz de mais uma edição do Bulir em Terras de Santa Maria. O programa festivo decorre de 2 a 4 de agosto, abrindo às 19 horas do primeiro dia, com a fanfarra do CNE e Folcloridades com Contratadeiras, prossegue com a apresentação do plantel da AD Oliveirense, com a atuação de Tiago Maroto e a sua banda e, por último, o DJ Marc Ferr anima a festa.

No dia 3, às 15 horas, decorre a iniciativa Miúdos a Bulir e, às 21 horas, atua Joana Ferreira, com Miguel Vital e Betão a subirem ao palco às 23h30.

No último dia de Bulir em Terras de Santa Maria, às 10 horas, decorre um desfile de canídeos e concurso de licores; às 14 horas, música com o Grupo de Cavaquinhos da Fundação Castro Alves.