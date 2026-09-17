As equipas compostas por Tiago Reis/Nuno Morais, Edgar Reis/Fábio Ribeiro e Daniel Silva/Gonçalo Magalhães, todas ao volante de viaturas MMP da categoria T3, do Team Transfradelos, vão participar na Baja TT Sharish Gin Reguengos Mourão, prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, que decorre até domingo.

A prova tem um percurso total de 756,32 quilómetros, dos quais 430,20 serão disputados contra o cronómetro, nas rápidas pistas alentejanas.

Tiago Reis parte na liderança do campeonato na categoria T3 e na segunda posição absoluta. O principal objetivo passa por andar entre os mais rápidos e somar pontos para as duas classificações. O irmão Edgar, numa viatura idêntica, vai em busca da regularidade e terminar próximos dos primeiros lugares da categoria. Daniel Silva tenta, igualmente, um resultado entre os melhores da T3.

A Baja TT Sharish Gin Reguengos Mourão arranca esta sexta-feira, com o prólogo e o primeiro setor seletivo, num total de cerca de 62 quilómetros cronometrados, colocando desde logo pilotos e navegadores perante os primeiros grandes desafios da prova.

No sábado, 19 de setembro, há duas passagens por um longo setor seletivo, cujas partidas estão previstas para as 08h45 e as 13h20. No domingo, a derradeira passagem competitiva tem início previsto para as 10h30. Segue-se o regresso das equipas a Reguengos de Monsaraz, onde a cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 15h30.