A Baja TT de Lagos é a última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e é uma oportunidade – a última! – de Tiago Reis poder chegar ao título nacional absoluto. O piloto famalicense – virtual campeão do Challenger T3 vai ao volante do MMP T3 Rally Raid e gostaria de repetir a vitória do ano passado, quando estreou o carro. «Sabemos que ainda há essa possibilidade – embora muito difícil – de chegar ao título, e vamos procurar fazer o que nos compete, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para somar o máximo de pontos», garante o piloto do Team Transfradelos.

Por ser a última, a prova algarvia atribui pontos com uma majoração de 50%, deixando as contas do campeonato em aberto até ao último setor seletivo. Tiago é terceiro em termos absolutos, com 87 pontos, os mesmos do segundo (Gonçalo Guerreiro), enquanto que o líder, Luís Cidade, soma 115 pontos.

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Tiago Reis e Nuno Morais vão à Baja TT Lagos acompanhados das restantes equipas do Team Transfradelos, todas aos comandos de viaturas MMP: Edgar Reis e Fábio Ribeiro e Daniel Silva e Gonçalo Magalhães.

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Edgar Reis encara a prova com o objetivo de alcançar um bom resultado entre os carros da categoria Challenger T3, apostando num andamento consistente ao longo dos dois setores seletivos. Daniel Silva aponta a uma prestação competitiva e quer aproveitar a última prova para mostrar o seu andamento.

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A Baja TT Lagos arranca esta sexta-feira, 27 de novembro, com um prólogo de 8,94 quilómetros, cuja partida está prevista para as 15h25. No sábado e no domingo, as equipas saem às 10h30 do parque fechado, para disputar a SS1 e a SS2, respetivamente. Os dois setores seletivos têm 151,18 quilómetros cada e partida marcada para as 12h00.

No total, os concorrentes percorrem 501,74 quilómetros, dos quais 311,30 cronometrados. Os parques de assistência ficam instalados no Parque de Feiras e Mercados de Lagos.

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