Famalicão: Tiago Reis quer voltar a surpreender na Baja Aragón

Nos dias 22 e 23 de julho, decorrem em Landim as festividades em honra de Santa Marinha. As celebrações abrem na próxima terça-feira, dia de Santa Marinha, com uma missa na capela, às 21h30. No sábado, dia 22, às 8 horas, alvorada com salva de morteiros e durante o dia a fanfarra do CNE vai percorrer as ruas. À noite, pelas 21h30, procissão de velas, com saída e regresso na capela. Uma hora depois, há música com Jess e o grupo Ukapa, encerrando o dia com uma sessão de fogo.

O domingo, dia 23, também abre com uma salva de morteiros, prossegue com a missa solene com sermão, às 10 horas, e termina com a oração Mariana, seguida de procissão, celebrações que começam às 16h30.