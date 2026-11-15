Este domingo, com a vitória no Challenger T3 da Baja TT Castelo Branco, o piloto famalicense Tiago Reis assegurou o título nacional da categoria. Trata-se da revalidação de «um título de muita gente, desde a família e toda a equipa, do Nuno Morais e também de todos que, ao longo da época, torceram por nós», menciona o piloto do Team Transfradelos que na geral foi segundo classificado.

Tiago Reis/Nuno Morais tiveram, este fim de semana, uma prova exigente e não isenta de problemas, como o que aconteceu este sábado. O piloto famalicense seguia em pista quando se deparou com um carro e pessoas; conseguiu desviar-se, mas acabou por embater numa pedra e furou um pneu do MMP Can Am T3.

Luís Cidade e Valter Cardoso venceram Baja TT Castelo Branco e estão a 18 pontos do título absoluto. Para a luta pelo título há ainda que contar com Gonçalo Guerreiro e Tiago Reis.